РИАМО - 4 авг. Самка сычуаньского такина появилась на свет в центре воспроизводства в конце марта, при рождении она весила около 10 килограммов, говорится в сообщении пресс-службы Московского зоопарка.

Сычуаньские такины – редкие парнокопытные семейства полорогих. У них длинная золотистая шерсть, а голову венчают изогнутые рога. В дикой природе они живут только на территории китайской провинции Сычуань. Животные занесены в Красную книгу. Дикая популяция ежегодно сокращается, прежде всего, из-за уничтожения кормовой среды и привычных мест обитания животных.

«Такины размножаются в центре воспроизводства уже 6 лет подряд. Новорожденные животные либо остаются на территории центра, либо их перевозят в другие зоопарки», – сказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Она добавила, что малышка родилась крепкой и здоровой.

«Мать кормила ее молоком 3-4 месяца, а сейчас детеныш подрос и питается «взрослой» едой», – отметила Акулова.

В природе с весны до осени такины питаются травами, листьями и ветками высокогорной флоры, а зимой они едят хвою и листья вечнозеленых растений. В зоопарке животных кормят комбикормами, люцернами и ветками. Зимой животные кушают сено, а летом питаются свежей травой и специальными мюслями.