РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 авг. Полицейские подмосковного Подольска разыскивают 13-летнюю девочку, которая пропала сутки назад, сообщается в группе «УМВД России по г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Полицейские УМВД России по Подольску разыскивают Марию Томашову, 2007 года рождения, которая 3 августа в районе 12:30 ушла гулять из дома, расположенного на улице Сосновой, и до настоящего времени не вернулась. На вид ей 15-16 лет, рост 165 сантиметров. Девочка худощавого телосложения, с рыжими волосами и голубыми глазами. На носу у нее пирсинг», - говорится в сообщении.

Подросток была одета в белую толстовку с капюшоном и рисунком в виде лайма, черные брюки с лампасами, черные кроссовки на белой подошве и при себе имела поясную сумку черного цвета.

«Всех лиц, располагающих информацией, просим обращаться по телефонам: 8(496)757-17-17 (дежурная часть 1-го отдела полиции); 8(496) 763-02-63 (дежурная часть УМВД России по Подольску) или по телефону 112», - заключается в материале.