РИАМО - 4 авг. Строительство общеобразовательной школы на 1,1 тысячи мест в Студенческом проезде в Ивантеевке планируют завершить в декабре, говорится в сообщении пресс-службы пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

В настоящий момент строительная готовность объекта составляет 50%. Строительные работы, в который задействовано более 140 человек, ведутся в соответствии с графиком.

«Завершены монолитные работы, продолжается устройство внутренних перегородок, ведутся фасадные, кровельные работы, отделка помещений, а также монтаж инженерных сетей. Строители приступили к благоустройству прилегающей территории. Объект будет введен в эксплуатацию до конца года», — отметил министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

В новом четырехэтажном здании площадью более 17,5 тысяч квадратных метров разместятся учебные, административные и общешкольные помещения, включая два спортивных зала, библиотеку, столовую с пищеблоком, актовый зал, медицинский кабинет. На прилегающей территории будет оборудована игровая и спортивная площадки, благоустроена зона отдыха и прогулки.

Проектом учтены требования доступности для маломобильных групп населения. Строительство ведется в рамках национального проекта «Образование». Финансирование осуществляется за счет средств бюджета.