РИАМО - 4 авг. Экипаж модернизированного танка Т-80БВМ провел первые боевые стрельбы из всего вооружения машины после поступления на вооружение на полигоне Головеньки в Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства обороны Российской Федерации.

«На расстоянии от 400 метров до 2 километров экипажи танков Т-80БВМ поразили бронетехнику, вертолеты и живую силу условного противника, которые имитировали полноразмерные мишени», – говорится в сообщении.

Мишени появлялись в зоне огневого поражения на короткое время. Это требовало от танкистов быстрой реакции и точности стрельбы.

Сейчас в соединении есть 10 модернизированных танков. Модернизация боевых машин позволила улучшить огневую мощь, защищенность, подвижность и командную управляемость. Кроме того, была увеличена дальность стрельбы в дневное, в ночное время, а также в условиях ограниченной видимости.