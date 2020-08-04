РИАМО - 4 авг. Редкий вид совы - бородатую неясыть - обнаружили на территории Приокско-Террасного заповедника в Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы особо охраняемой территории.

Присутствие бородатой неясыти на территории заповедника было замечено еще весной 2019 года, когда удалось найти перо с крыла птицы. Однако констатировать, что сова здесь обитает постоянно, было нереально.

«Во время обхода заповедной территории, прямо из-под наших ног, «разрезая» воздух мощными крыльями взлетела крупная птица. Мы замерли в оцепенении, а птица, совершив небольшой круг, села на ближайшее дерево, как будто давая себя подробно рассмотреть во всех деталях. Это оказалась бородатая неясыть», – рассказала главный специалист по экологическому просвещению и маркетингу Приокско-Террасного заповедника Анна Сапельникова.

Теперь можно с уверенностью сказать, что бородатая неясыть стала 153-м видом птиц, отмеченным в Приокско-Террасном заповеднике.

Бородатая неясыть является крупной совой с размахом крыльев до полутора метров и дымчато-серой окраской с вкраплением черных полос. Сову отличает крупная голова и маленькие ярко-желтые глаза. Под клювом имеется черное пятно, похожее на бородку. За него сову и прозвали бородатой.

Бородатая неясыть относится к охраняемым видам. Ее внесли в Красные книги многих регионов России, в том числе и Подмосковья. Негативно влияют на численность совы данного вида вырубка лесов, осушение лесных болот и просто уничтожение.