РИАМО - 4 авг. С 1 августа в Московской области запустили проект «Мегабак», жители региона уже сдали более 150 кубических метров крупногабаритных отходов (КГМ), говорится в сообщении пресс-службы заместителя председателя правительства Подмосковья Евгения Хромушина.

Проект направлен на избавление от навалов крупногабаритных отходов на придомовых контейнерных площадках, а также вторичную переработку данного типа мусора.

«Проект «Мегабак» набирает обороты, первые несколько дней августа стали показательными — жители Подмосковья сдали более 150 кубометров крупногабаритных отходов. Мы сделали первый «срез» по работе пунктов «Мегабак» за первую неделю в Балашихе, Домодедове, Красногорске, Одинцове, всего в 11 муниципалитетах», — сказал Хромушин.

Он подчеркнул, что жители Московской области активно включились в процесс сдачи крупногабаритных отходов.

По его словам, планируется, что к декабрю текущего года жители сдадут в «Мегабак» не менее 4,5 тысяч кубометров крупногабаритных отходов. Все это будет переработано.

«Меньше, чем за неделю региональные операторы вывезли на переработку несколько десятков крупнотоннажных бункеров со старой мебелью и бывшей в употреблении бытовой техникой и электроникой, которые жители активно сдают», — отметил зампред регионального правительства.

Он уточнил, что ранее это «богатство украшало» внутридворовые контейнерные площадки, а теперь отходы везут сразу на вторичную переработку. Все, что не перерабатывается, то будет утилизировано. Активнее всего проектом «Мегабак» пользуются жители Одинцова.

В пунктах приема «Мегабак» жители могут сдать бесплатно старую бытовую технику, мебель, текстиль, стекло, алюминий и батарейки.

Свыше 50 волонтеров трудятся на площадках проекта для информирования и оказания содействия жителям, там же региональные операторы вручают брендированные сувениры — кепки, футболки и сумки.

Сайт мегабак.рф пользуется большим спросом у населения, за неделю его посетили несколько тысяч пользователей. Также всю информацию о площадках проекта можно найти на сайтах региональных операторов.

Проект «Мегабак» запущен в Московской области в конце 2019 года в рамках формирования новой системы обращения с отходами. Первые две площадки появились в городских округах Рошаль и Балашиха.

На территории «Мегабака» установлены контейнеры для отходов и старых вещей: для бытовой техники, мебели, спила растений, бумаги, картона, стекла, жести, пластиковых бутылок, книг, одежды, батареек и ламп. С площадок забирают отходы перерабатывающие предприятия. Информацию о наполненности контейнеров передают диспетчера «Мегабака».

«Площадки для сдачи КГМ становятся частью новой инфраструктуры обращения с отходами в Московской области. Она базируется на раздельном сборе коммунальных отходов и направлена на снижение доли захораниваемых отходов и увеличение доли их переработки, что является одной из основных целей национального проекта «Экология», — добавил Хромушин.

Он отметил, что на сегодняшний день свыше 65% населения вовлечены в раздельный сбор отходов в региона. Благородя этому уже свыше 1,8 миллиона тонн коммунальных отходов направлено на КПО для вторичной переработки.