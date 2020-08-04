РИАМО - 4 авг. Свекольный порошок отнюдь не является панацеей от всех болезней, иногда он даже может приносить вред, рассказала нутрициолог Татьяна Скирда.

По ее словам, сейчас в интернете есть много советчиков, которые рекомендуют добавлять везде свекольный порошок. По их словам, это чудодейственное средство якобы помогает от всех болезней.

«Свекла – это невероятно полезный овощ, но разговоры о панацее в виде свекольного порошка – это желание человека найти волшебную таблетку и усилия маркетологов. Сейчас работают очень хорошие маркетологи, которые очень хорошо разбираются в психологии», – рассказала нутрициолог в эфире радио Sputnik.

Она уточнила, что самый полезный БАД, о котором сообщают в Сети, может дать разный эффект. Кому-то он поможет, кому-то нет, а третьему – просто навредит.

Для улучшения здоровья Скирда рекомендует банальные, но гарантированно действенные методы – вроде занятий спортом, восьмичасового сна и правильного питания.