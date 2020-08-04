РИАМО - 4 авг. В Раменском городском округе до конца этого года планируют реализовать проект по строительству тепличного комплекса, в котором будут выращивать тюльпаны, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Тепличный комплекс по выращиванию тюльпанов, рассады цветов и овощей, а также посадочного материала строится компанией «ЦветКом». В настоящее время построено 0,9 гектара теплиц. Еще 1,6 гектара теплиц будут введены до конца 2020 года. Кроме того, здесь планируется строительство питомника на площади 1 гектар», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.

Компания «ЦветКом» является лидером российского рынка по производству цветов и садовых растений.

«Объем инвестиций в проект составляет 100 миллионов рублей. На сегодняшний день вложено порядка 70 миллионов рублей, до конца текущего года планируется вложить еще 30 миллионов рублей», - отметил Разин.

Компания будет использовать посадочные и сборочно-фасовочные линии, системы гидропонной выгонки тюльпанов, холодильное оборудование и специализированный транспорт. Большинство операций будет проходить с минимальным участием человека, что повысит качество, стандартизирует продукцию и снизит затраты на ее производство.

«По завершении проекта предприятие предоставит 25 постоянных, 150 сезонных новых рабочих мест», - подчеркнул глава министерства.

В Московской области работает порядка десяти крупных цветочных теплиц. Их общая производственная площадь составляет более 35 гектаров.