РИАМО (БАЛАШИХА) - 4 авг. Танцевальная площадка начала работу в культурно-досуговом центре «Подмосковные вечера» в Балашихе, в течение всего августа проведут уроки по бальным и народным танцам, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Культурно-досуговый центр «Подмосковные вечера» проводит занятия в формате танцевальной площадки. Уроки будут проводить по двум направлениям: бальные танцы и народные танцы», - говорится в сообщении.

Занятия бальными танцами пройдут 4, 11, 18 и 25 августа в 16:00. Уроки по народным танцам состоятся 14 и 28 августа в 12:00.