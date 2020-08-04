РИАМО (МЫТИЩИ) - 4 авг. В городском округе Мытищи 339 подростков трудоустроились через Мытищинский центр занятости населения, сообщила начальник управления образования муниципалитета Наталья Гречаная.

С 3 августа в общеобразовательных учреждениях городского округа начали работу школьные трудовые бригады.

«339 подростков в возрасте от 14 до 18 лет решили самостоятельно заработать деньги, выполняя работы в библиотечном фонде общеобразовательных учреждений, по благоустройству территории, пересадке цветов, прополке. Школьники смогут получить опыт корпоративного взаимодействия для дальнейшего выбора будущей профессии», - написала Гречаная в своем Instagram-аккаунте.

Она отметила, что трудоустройство ребят стало возможным благодаря сотрудничеству с Мытищинским центром занятости населения.

Гречаная пожелала ребятам успешно приобрести первые профессиональные навыки.