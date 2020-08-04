РИАМО - 4 авг. В Московской области с 27 по 31 июля на торги было выставлено 58 объектов, было объявлено о проведении десяти электронных аукционов и 48 «молоточных», сообщил РИАМО представитель пресс-службы комитета по конкурентной политике региона.

«Например, в Домодедове сдается в аренду здание склада КЭС, в Пушкине помещение площадью 250 квадратных метров сдается в аренду под свободный вид деятельности», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в Мытищах планируется реализовать на торгах восемь машино-мест от 17 до 19 квадратных метров, в Орехово-Зуеве продают имущественный комплекс с земельным участком.

На этой неделе в регионе также состоялись 53 аукциона по аренде и продаже имущества и земельных участков.

Посмотреть все доступные на сегодняшний день для продажи и аренды объекты недвижимости и земельные участки можно на Едином портале торгов Московской области.