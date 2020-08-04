РИАМО - 4 авг. В торгах по продаже имущества в Московской области с 27 по 31 июля приняли участие 14 человек, а в аукционах по продаже земельных участков – 44 человека, сообщил РИАМО представитель пресс-службы комитета по конкурентной политике Подмосковья.

«Например, в городском округе Домодедово на торгах по продаже земельного участка площадью 598 квадратных метров на лот претендовали 18 участников», - сказал собеседник агентства

По его словам, итоговая цена продажи данного лота превысила стартовую в 2,5 раза.

Новые предложения выставляются на торги в Московской области регулярно. Посмотреть доступные варианты можно на Едином портале торгов Московской области https://torgi.mosreg.ru/#/.