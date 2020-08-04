РИАМО (МЫТИЩИ) - 4 авг. В городском округе Мытищи в рамках оперативного совещания обсудили подготовку школ округа к 1 сентября, сообщил глава муниципалитета Виктор Азаров.

«Провел оперативное совещание с заместителями и руководителями профильных управлений. В рамках совещания обсудили: подготовку школ округа к 1 сентября, повестку предстоящего строительного дня. Основной блок вопросов был посвящен итогам выездного совещания в деревне Челобитьево. Прошлись по протоколу», - написал Азаров в своем Instagram-аккаунте.

Он добавил, что заместители отчитались о том, что успели сделать за это время и какие планы на текущую неделю. 7 августа будут подведены промежуточные итоги.