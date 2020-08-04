РИАМО - 4 авг. По итогам торгов арендная плата за земельный участок в Домодедове превысила стартовую цену в 232 раза, на лот претендовал 71 участник, сообщил РИАМО представитель пресс-службы комитета по конкурентной политике региона.

С 27 по 31 июля в Московской области прошли торги по аренде земельных участков, в аукционах приняли участие 154 человека.

«Так, например, в городском округе Домодедово на торгах по аренде земельного участка, находящегося в собственности Московской области, площадью 986 квадратных метров на лот претендовал 71 участник, а итоговая годовая арендная плата за лот превысила стартовую в 232 раза», - сказал собеседник агентства.

Посмотреть все доступные на сегодняшний день для продажи и аренды объекты недвижимости и земельные участки в Подмосковье можно на Едином портале торгов региона.