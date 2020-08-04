РИАМО (МЫТИЩИ) - 4 авг. Глава городского округа Мытищи Виктор Азаров призвал жителей не оставлять детей без присмотра при проветривании комнаты.

«Только за 7 месяцев 2020 года в Подмосковье из окон выпали 42 ребенка, пять из них погибли. В Мытищах один случай. Ребенок выпал со 2 этажа. Жив. Проветривая комнату, не оставляйте ребенка без присмотра! Отодвиньте всю мебель от окна – ребенок не должен иметь возможность залезть на подоконник. Не учите ребенка открывать окно самостоятельно», – написал Азаров в своем Instagram-аккаунте.

Он добавил, что есть хорошая новость - теперь блокираторы на окна будут установлены в обязательном порядке. С 1 августа вступили в силу правила, регламентирующие установку ограничителей на окна квартир в новостройках для безопасности детей.

«Поставьте на окно, как можно выше, специальный ограничитель, это поможет окно приоткрыть, но не открывать до конца. Помните: москитная сетка защищает от комаров, но точно не удержит ребенка в комнате. Оставляя детей с другими членами семьи, проинструктируйте их о мерах детской безопасности, даже если вам кажется, что они опытные люди и должны все понимать сами (окна, бытовая химия, лекарства, неустойчивая мебель)», - отметил Азаров.