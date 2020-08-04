РИАМО - 4 авг. В Наро-Фоминске выставлен на аукцион земельный участок под размещение автосервиса площадью 3 тысячи квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

Участок предназначен под размещение мастерских, специализирующихся на ремонте и обслуживании автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли.

«Земельный участок не огорожен, покрыт древесно-кустарниковой растительностью, также на нем отсутствуют здания, строения, сооружения, объекты незавершенного строительства, принадлежащие гражданам и юридическим лицам», - говорится в сообщении.

Срок аренды участка составляет девять лет. Стартовая величина годовой арендной платы за пользование земельным участком - 1,16 миллиона рублей.

Место приема заявок на участие в аукционе: электронная торговая площадка (www.rts-tender.ru) (№ процедуры 39219). Заявки принимаются до 8 сентября, а сам аукцион состоится 11 сентября.