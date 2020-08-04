РИАМО - 4 авг. За неделю в Московской области специалисты «Мособлпожспаса» обезвредили и уничтожили три снаряда в Рузском округе и Лотошине, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ведомства.

«С 27 июля по 2 августа специалистами взрывотехнического отряда ГКУ Московской области «Мособлпожспас» было обследовано, обезврежено и уничтожено три снаряда», - сказал собеседник агентства.

Два боеприпаса были найдены в Рузском округе. В Лотошине был найден один боеприпас.

С 20 по 26 июля в Подмосковье было обследовано, обезврежено и уничтожено пять снарядов в Можайском, Рузском округе, Клину и Шаховской.