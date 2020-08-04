РИАМО - 4 авг. Среднесуточный темп прироста новых случаев коронавируса в столице с момента снятия ограничений 23 июня составляет 0,3, сообщает оперштаб Москвы.

В столице за сутки выявили 691 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Общее число случаев коронавируса в городе на текущий момент составляет 244 097. В Москве провели свыше 6,5 миллионов тестов на Covid-19.

«Уже второй месяц количество новых случаев держится на низком уровне. Среднесуточное количество новых случаев за неделю на 70% меньше, чем два месяца назад», — отмечается в сообщении.

Среди новых заболевших 50,5% составляют люди в возрасте от 18 до 45 лет, 27% — от 46 до 65 лет, 11,5% — от 66 до 79 лет. Еще 4,2% пациентов — старше 80 лет. Также 6,8% среди заболевших — дети.

Все пациенты, а также те, кто был с ними в близком контакте, находятся под медицинским наблюдением.

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Текстовая трансляция

4 АВГУСТА

- Прирост числа новых случаев коронавируса в Москве на 70% меньше, чем 2 месяца назад. Уже второй месяц количество новых случаев держится на низком уровне.

- За сутки в России зафиксировали 5 159 случаев заболевания коронавирусом. В Москве выявили 691 случай. В Подмосковье - 161 случай.

- За прошедшие сутки в Подмосковье от коронавируса вылечились 207 человек. За все время пандемии подмосковные врачи вылечили от коронавирусной инфекции 47 431 человека.

- 1456 человек вылечились от коронавируса в Москве за сутки. Всего число людей, вылечившихся от инфекции в столице, выросло до 183 640.

- В Москве сделали уже более 6,5 миллионов тестов на коронавирус. На данный момент в столице можно свободно записаться на ИФА-тестирование и ПЦР-тестирование.

- За минувшие сутки в Москве умерло 12 пациентов с коронавирусом. Всего с начала пандемии в столице скончались 4 510 человек.