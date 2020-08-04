РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 авг. Рабочие управляющей компании МУП «СЕЗ» провели окос травы по трем улицам в микрорайоне Климовск Подольска, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«В плановом режиме ежедневно проводятся работы по окосу травы во дворах домов, находящихся в управлении МУП «СЕЗ». Так, на текущей неделе работы были выполнены на придомовых территориях многоквартирных домов микрорайона Климовск по улицам Ленина, Молодежной, проспекту 50 Лет Октября», - говорится в сообщении.

Также ежедневно рабочими обрезается поросль кустарника.