РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 4 авг. В поселке Октябрьский подмосковных Люберец во вторник торжественно открыли лагерь «Маленькая страна» на базе школы №54, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

«Ребята, я искренне хотел пожелать, чтобы вы набрались сил и отдохнули, а также чему-то научились в школьном лагере. Вас будут учить и безопасности дорожного движения, и пожарной безопасности, и поддержанию своего здоровья», - сказал глава Люберец Владимир Ружицкий.

Для детей провели театрализованное представление с участием Кощея Бессмертного, Василисы Прекрасной, Бабы-Яги. В конце прошел танцевальный флешмоб.

На базе данного лагеря созданы восемь отрядов. Всего его будут посещать 100 детей.

Всего в городском округе Люберцы созданы семь лагерей на базе образовательных учреждений. Их посещают 374 ребенка.