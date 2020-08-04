РИАМО (БАЛАШИХА) - 4 авг. Отделку концертного зала на 600 мест Дворца культуры «Балашиха» проводят в ходе реконструкции учреждения, одновременно идет монтаж механизмов сцены, сообщил глава муниципалитета Сергей Юров.

Третьего августа Юров проверил ход работ по реконструкции зрительного зала Дворца культуры «Балашиха», где ведется капитальный ремонт. Он проходит в рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева «Культура Подмосковья».

«Подрядчик приступает к финальной покраске фасада здания. Ведутся работы по отделке большого концертного зала, который будет вмещать более 600 человек. Одновременно рабочие монтируют механизмы сцены, чтобы максимально быстро наполнить зал оборудованием и мебелью», - написал Юров в своем Instagram-аккаунте.

Он добавил, что параллельно ведутся работы по благоустройству прилегающей территории: укладка плитки и монтаж уличного освещения.

Дворец культуры «Балашиха» является основной площадкой для проведения городских и областных мероприятий. Помимо этого, здесь до ремонта в кружках и секциях занимались около 1,5 тысячи детей.