РИАМО – 4 авг. Совет директоров «Почты России» 3 августа принял решение расширить сеть почтаматов, речь идет об одном из важнейших инвестиционных проектов компании, говорится в сообщении пресс-службы компании.

Внедрение почтаматов способствует повышению качества клиентского сервиса, расширению покрытия сети выдачи заказов электронной коммерции, снижению очередей в отделениях почтовой связи. Также проект почтаматов влияет на финансовые результаты — отмечается рост дохода от продукта «Посылки Онлайн».

«Как с точки зрения сервиса, так и выбора мест расположения почтаматов мы исходили из того, чтобы обеспечить наилучший клиентский опыт. Цель «Почты России» – быть опорным логистическим партнером для российской и международной отрасли интернет-торговли и выбором №1 для наших клиентов», – прокомментировал гендиректор «Почты России» Максим Акимов.

В 2019 году компания развернула сеть из 1 тысячи партнерских пунктов выдачи заказов и 1 тысячи почтаматов. Сейчас же собственная сеть почтаматов составит 5 тысяч единиц, приобретенных по лизинговой схеме. На это «Почта России» готова потратить 1,4 миллиарда рублей. Компания планирует начать установку почтаматов до конца этого года.

«Мы надеемся, что до 90% пользователей продукта «Посылка онлайн», ранее пользовавшихся услугами ОПС, начнут использовать почтаматы», - говорится в сообщении.

Проект почтаматов объединяет большинство важных для «Почты России» трендов — роботизация, бесконтактность, развитие электронной коммерции. Почтамат не должен подменять отделение почтовой связи, а должен стоять там, где ходят люди, поэтому для выбора точек их размещения компания пользовалась инструментами анализа данных и учитывала трафик, доступность, расположение конкурентов.