РИАМО - 4 авг. С октября 2017 года «Макет Москвы» на ВДНХ успели посетить 750 тысяч человек, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики столицы.

За восемь лет удалось создать мини-копию столицы. Арт-объект превратился в центр притяжения жителей Москвы и гостей города.

«Павильон на Сиреневой аллее ВДНХ, где размещен макет, оборудован дезинфекторами, всем гостям при входе измеряется температура тела бесконтактным способом. Одновременно в помещении не допускается более 50 гостей. Каждые два часа проводится уборка помещений с дезинфекцией поверхностей», – сказал глава департамента градостроительной политики города Сергей Левкин.

Он отметил, что ежечасно в павильоне демонстрируют тематические светотехнические шоу: «Мегаполис Москва», «Лучший город земли», «Архитектурные стили Москвы», «История Москвы» и «Времена года».

Ко Дню города подготовлено новое светозвуковое мультимедийное шоу «Москва Булгакова» с элементами дополненной реальности, презентация которого пройдет 5 сентября в 12:00. Новое шоу покажет, как изменилась столица за сто лет.