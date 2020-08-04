РИАМО - 4 авг. С октября 2017 года «Макет Москвы» на ВДНХ успели посетить 750 тысяч человек, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики столицы.
За восемь лет удалось создать мини-копию столицы. Арт-объект превратился в центр притяжения жителей Москвы и гостей города.
Он отметил, что ежечасно в павильоне демонстрируют тематические светотехнические шоу: «Мегаполис Москва», «Лучший город земли», «Архитектурные стили Москвы», «История Москвы» и «Времена года».
Ко Дню города подготовлено новое светозвуковое мультимедийное шоу «Москва Булгакова» с элементами дополненной реальности, презентация которого пройдет 5 сентября в 12:00. Новое шоу покажет, как изменилась столица за сто лет.
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