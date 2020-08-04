РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 4 авг. В микрорайоне Жегалово Щелкова продолжается строительство школы на 1,1 тысячи мест, на данный момент готовность объекта составляет 70%, сообщается в официальной группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

«Сейчас строительный объект проходит повторную экспертизу для корректировки проектно-сметной документации. Проводятся монтаж вентилируемого фасада, внутренние отделочные работы и укладка инженерных систем», - говорится в сообщении.

Всего на площадке работает 90 человек, задействованы четыре единицы техники. Работы ведутся в графике, строительство планируется завершить в конце года.

Благоустройство в школе начнется уже в сентябре.