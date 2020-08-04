РИАМО - 4 авг. Завершено расследование уголовного дела в отношении 49-летнего жителя Подмосковья, обвиняемого в совершении серии разбойных нападений на банки на территории Московского региона и убийстве инкассаторов, оно направлено в суд, сообщается на официальном сайте Следственного комитета России.

По версии следствия, осенью 2014 года обвиняемый, находясь у входа в магазин «Ашан» в поселке Андреевка (городской округ Солнечногорск) выстрелил в инкассатора, пострадавший умер машине скорой помощи. В результате нападения были похищены не менее 8 миллионов рублей.

«Кроме этого, 20 января 2017 года обвиняемый совершил разбойное нападение на инкассатора «Инкахран Сервис» и сотрудника частного охранного предприятия, которые завершили инкассацию одной из торговых точек ТЦ «Лига» в городе Химки. Он произвел в них несколько выстрелов из ружья. В результате разбойного нападения 38-летний сотрудник частного охранного предприятия скончался на месте. При этом инкассатору удалось укрыться в безопасном месте и обеспечить сохранность денежных средств», - говорится в сообщении.

Также мужчину обвиняют еще в серии разбойных нападений, совершенных в 2017, 2018 и 2019 годах на сотрудников банков в Московском регионе. Тогда было похищено свыше 4,8 миллиона рублей, больше 40 тысяч долларов и более 37 тысяч евро.

Подозреваемого не удалось задержать по горячим следам. В рамках расследования допрошено порядка 200 человек, проведено несколько десятков сложных экспертиз, среди которых дактилоскопические, сложные физико-химические по гильзам, изъятым в ходе осмотра мест происшествия.

Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.