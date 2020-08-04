РИАМО - 4 авг. В Москве за минувшие сутки выявили 691 случай заражения коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии в городе зафиксировали 244 097 случаев инфицирования, сообщает оперштаб Москвы.

За сутки в столице после лечения от коронавирусной инфекции выздоровели 1456 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, выросло до 183 640. За сутки в мегаполисе скончались 12 человек с подтвержденным Covid-19. Всего с начала пандемии в Москве скончались 4510 человек.

По России за сутки выявили 5159 новых случаев коронавируса. Выздоровели 7878 человек, скончались 144 пациента.

На текущий момент в РФ зарегистрировано 861 423 случая Covid-19. За весь период пандемии скончались 14 351 пациент, выздоровел 661 471 человек.

В Москве сделали уже более 6,5 миллионов тестов на коронавирус. В сутки в городе проводится около 80 тысяч ПЦР-тестов и ИФА/ИХЛА-тестов.

Ранее в столице возобновились рейды в вестибюлях и на станциях метро. В подземке за соблюдением требований санитарной безопасности следят контролеры ГКУ «Организатор перевозок», а также сотрудники полиции. Тех, кто не носит маску, штрафуют на 5 тысяч рублей.

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Текстовая трансляция

4 АВГУСТА

- Прирост числа новых случаев коронавируса в Москве на 70% меньше, чем 2 месяца назад. Уже второй месяц количество новых случаев держится на низком уровне.

- За сутки в России зафиксировали 5 159 случаев заболевания коронавирусом. В Москве выявили 691 случай. В Подмосковье - 161 случай.

- За прошедшие сутки в Подмосковье от коронавируса вылечились 207 человек. За все время пандемии подмосковные врачи вылечили от коронавирусной инфекции 47 431 человека.

- 1456 человек вылечились от коронавируса в Москве за сутки. Всего число людей, вылечившихся от инфекции в столице, выросло до 183 640.

- В Москве сделали уже более 6,5 миллионов тестов на коронавирус. На данный момент в столице можно свободно записаться на ИФА-тестирование и ПЦР-тестирование.

- За минувшие сутки в Москве умерло 12 пациентов с коронавирусом. Всего с начала пандемии в столице скончались 4 510 человек.