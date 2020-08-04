РИАМО - 4 авг. Сотрудники правоохранительных органов в Подольске задержали двух злоумышленников в возрасте 29 и 35 лет, подозреваемых в совершении разбойного нападения на курьера онлайн-магазина, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Подозреваемые в интернет-магазине заказали дорогой смартфон, указав адрес доставки, по которому они не проживали. Там они подкараулили курьера, напали на него и, угрожая пистолетом, похитили товар, а также его личный мобильный телефон.

«Изучив записи камер видеонаблюдения, сотрудники полиции установили и при поддержке Росгвардии задержали подозреваемых по местам проживания в Москве», — отметила начальник пресс-службы областного главка полиции Татьяна Петрова.

В ходе проведения обысков в их квартирах оперативники обнаружили и изъяли: травматический пистолет с пятью патронами и карабин с четырьмя патронами.

Подозреваемые находятся под стражей. По данному факту возбуждено уголовное дело.