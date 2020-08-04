РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 4 авг. Во вторник культурный центр «Октябрьский» Люберец приглашает жителей на онлайн-мероприятия, желающие смогут посмотреть онлайн-обзор самых читаемых книг из жанра «фантастика», говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«В 12:00 покажут онлайн-обзор самых читаемых книг из жанра «фантастика». В 14:00 состоится мастер-класс по изготовлению дольки арбуза из бумаги. В 18:00 «Песня мир познавать помогает» - песни в исполнении театра мюзикла «Успех», - говорится в сообщении.

Жители смогут присоединиться к мероприятиям в социальной сети Instagram: https://www.instagram.com/okt_centrkultura/.