РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 4 авг. В подмосковном Дзержинском полиция усилит патрулирование двора домов №№11, 13 на улице Ленина, сообщила глава округа Людмила Иванова.

Накануне прошла встреча Ивановой с жителями домов №№11, 13 по улице Ленина.

«Жалобы на тех, кто считает, что дворы домов – удобное место для распития алкоголя. Причем и утром, и поздним вечером. Поручила управлению по безопасности совместно с представителями полиции усилить патрулирование, особенно в утренние часы», – написала Иванова на своей странице а соцсети «ВКонтакте».

Она добавила, что также необходимо благоустроить детскую площадку во дворе данных домов. Иванова поручила отделу благоустройства вынести вопрос на голосование на портале «Добродел».

Кроме того, представители администрации записали наказы жителей по опиловке сухих деревьев. Также до 7 августа необходимо устранить течь и грязь в подвале подъезда №3 дома №11 по улице Ленина.

Также за домом №11 сделают газон.