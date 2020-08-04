РИАМО – 4 авг. В России во вторник вступил в силу закон, который разрешает вешать на машины и мотоциклы номера компактных размеров, сообщает ТАСС.

Речь идет о номерах размера 190 на 145 миллиметров вместо нынешних 245 на 185 миллиметров. Также новый вид задних двухстрочных номеров разрешено использовать владельцам автомобилей с нестандартным местом для их крепления, то есть для американских и праворульных японских машин.

«Свои отличительные номера также получат ретро и спортивные автомобили. Впервые вводятся специальные госзнаки для мопедов», - говорится в сообщении.

Для изготовления знаков нового формата владелец автомобиля или мотоцикла может самостоятельно обратиться в соответствующую организацию.