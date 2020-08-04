РИАМО - 4 авг. Свыше 700 человек приняли участие в опросе «Цифровая грамотность жителей Московской области» на портале «Добродел», свыше 70% жителей обладают высокой цифровой грамотностью, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Подмосковья.

«В ходе данного опроса жители могли оставить свое мнение о предпочтениях при использовании цифровых технологий, а также о необходимости повышения знаний и навыков цифровой экономики», — сказала председатель комитета по конкурентной политике Московской области Елена Волкова.

По итогам опроса выяснилось, что 71% жителей Подмосковья обладают высоким уровнем цифровой грамотности. Также оказалось, что 89% опрошенных пользуются онлайн-сервисами, используя личный кабинет Госуслуг. При этом уровень цифровой грамотности у молодого поколения на 28% выше, чем у людей старшего возраста.

Опрос также показал, что проголосовавшие люди активно пользуются техническими средствами, социальными сетями и мессенджерами в повседневной жизни и работе. Почти 100% респондентов регулярно используют различные компьютерные и цифровые устройства.

Например, мобильным банкингом пользуются 69% опрошенных жителей. Если говорить о покупках, то лишь 21% опрошенных предпочитают совершать покупки только непосредственно в магазине, не пользуясь онлайн-услугами. А вот о необходимости повышения знаний и навыков в сфере информационных технологий мнения разделились примерно поровну.