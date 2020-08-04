РИАМО - 4 авг. В рамках голосования проекта «Активный гражданин» большинство жителей Москвы заявили, что после реализации проекта «Чистое небо» в городе стало лучше, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В голосовании проекта «Активный гражданин» приняли участие 210 983 человека.По мнению большинства проголосовавших, стало лучше — так считают 71,26 процента респондентов. Еще 10,31 процента назвали произошедшие изменения положительными», - говорится в сообщении.

Проект «Чистое небо» реализовывают с 2015 года вместе проектом благоустройством по программе «Моя улица». Суть его заключается в том, что вместо того, чтобы кабели от электрический, телефонных и сетевых сетей тянулись по воздуху, их прячут под землю. В результате, город зрительно выглядит лучше, да и есть плюс в том, что спрятанным под землю проводам не страшны плохая погода и повреждения от сильного ветра.