РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 4 авг. Клуб «Мечта» в поселке Нахабино подмосковного Красногорска приглашает горожан на концерт, анимационную программу и мастер-классы в рамках дня открытых дверей 29 августа, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«Двадцать девятого августа в «КДК «Мечта» пройдет день открытых дверей. Красногорцев ждут мастер-классы, концерт, выставки и анимационная программа с конкурсами и викторинами, за победу в которых будут вручаться призы», - говорится в сообщении.

Бесплатные мастер-классы для жителей округа проведут студии бисероплетения «Бусинка», масляной живописи «Индиго», изостудия «Волшебная кисточка» и студия подготовки к школе «Умка».

«На концерте «В мир знаний мы откроем двери» выступят творческие коллективы, ансамбли и солисты МАУ «КДК «Мечта». Специалисты «Мечты» подробно расскажут о каждом кружке и студии. Все желающие смогут записаться на занятия», - добавляется в материале.

Начало мероприятия в 11:00.