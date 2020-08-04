РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 4 авг. Все желающие могут посетить музей Красногорского завода имени Зверева, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«Красногорский завод имени С.А. Зверева приглашает на экскурсию. В музее истории именитого предприятия можно увидеть хронологию создания танковых прицелов, начиная от изделий для танка Т-26 и заканчивая «Арматой», - говорится в сообщении.

Музей истории Красногорского завода открылся в новом формате 2017 году. Он расположен в здании второй проходной на площади около 500 квадратных метров. Уникальное собрание экспонатов отражающет историю становления и развития предприятия.

«Заявку на экскурсию можно направить по адресу: museum@zenit-kmz.ru», - заключается в материале.