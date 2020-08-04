РИАМО - 4 авг. Московское областное УФАС России выявило признаки антиконкурентного соглашения между индивидуальными предпринимателями для поддержания цен на торгах, проводимых Центром закупок Раменского городского округа, говорится в сообщении пресс-службы антимонопольного ведомства.

В ходе торгов участники отказались от конкурентной борьбы. Индивидуальные предприниматели подали по одному ценовому предложению с незначительным снижением цены, что привело к завышенной сумме контрактов.

«По данному факту управлением возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении индивидуальных предпринимателей по признакам нарушения пункта 2 части 1 статьи 11 Федерального закона «О защите конкуренции», — говорится в сообщении.

В соответствии с этим законом, признается картелем и запрещается соглашение между хозяйствующими субъектами-конкурентами, то есть между хозяйствующими субъектами, осуществляющими продажу товаров на одном товарном рынке, или между хозяйствующими субъектами, осуществляющими приобретение товаров на одном товарном рынке, если такие соглашения приводят или могут привести к повышению, снижению или поддержанию цен на торгах.