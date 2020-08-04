РИАМО - 4 авг. Сотрудников компании «У Палыча» в подмосковном Реутове наградили от имени губернатора Московской области Андрея Воробьева за предоставление бесплатного питания медицинскому персоналу в период пандемии, говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа Станислава Каторова.

«Глава подмосковного Реутова вместе с заместителем председателя правительства Московской области - руководителем Главного управления территориальной политики Подмосковья Марией Нагорной наградили сотрудников компании «У Палыча» за помощь в период пандемии от имени губернатора Андрея Воробьева. Также представителям кондитерской компании были вручены памятные подарки и переданы слова благодарности от имени Андрея Воробьева», - говорится в сообщении.

Сотрудники компании «У Палыча» в подмосковном Реутове на протяжении нескольких месяцев доставляли бесплатное горячее питание врачам.

«Именно благодаря неравнодушию и человечности представителей бизнеса наши врачи, стоявшие на передовых рубежах борьбы с коронавирусной инфекцией, были обеспечены горячим питанием и поддержкой», - сказал Каторов.

Несмотря на послабление ограничений, действовавших в период пика пандемии, на производстве предприятия «У Палыча» в Реутове соблюдаются все предписанные рекомендации: сотрудники работают в масках на расстоянии не менее 1,5 метра друг от друга, регулярно проводится дезинфекция рабочих мест, проветривание помещений и многое другое.

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Текстовая трансляция

4 АВГУСТА

- Прирост числа новых случаев коронавируса в Москве на 70% меньше, чем 2 месяца назад. Уже второй месяц количество новых случаев держится на низком уровне.

- За сутки в России зафиксировали 5 159 случаев заболевания коронавирусом. В Москве выявили 691 случай. В Подмосковье - 161 случай.

- За прошедшие сутки в Подмосковье от коронавируса вылечились 207 человек. За все время пандемии подмосковные врачи вылечили от коронавирусной инфекции 47 431 человека.

- 1456 человек вылечились от коронавируса в Москве за сутки. Всего число людей, вылечившихся от инфекции в столице, выросло до 183 640.

- В Москве сделали уже более 6,5 миллионов тестов на коронавирус. На данный момент в столице можно свободно записаться на ИФА-тестирование и ПЦР-тестирование.

- За минувшие сутки в Москве умерло 12 пациентов с коронавирусом. Всего с начала пандемии в столице скончались 4 510 человек.