РИАМО - 4 авг. Девятый арбитражный апелляционный суд признал законными решение и предписание Московского областного УФАС о нарушении администрацией городского округа Котельники правил проведения открытого конкурса по отбору управляющей организации, говорится в сообщении пресс-службы антимонопольного ведомства.

Ранее в управление поступила жалоба ООО «Чистый город» на действия администрации при организации и проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом.

«Управление признало жалобу ООО «Чистый город» обоснованной и выдало администрации обязательное для исполнения предписание», — отмечается в материале.

Не согласившись с указанным решением, администрация обратилась в суд, который отказал в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения и предписания областного УФАС.