РИАМО - 4 авг. Один человек погиб и один пострадал после столкновения двух легковых автомобилей и грузовика на трассе в Ленинском городском округе, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Авария произошла около 04:00 на 29-м километре автодороги М-4 «Дон».

«В результате попутного столкновения двух легковых автомобилей и грузовика один человек погиб и один пострадал», — говорится в сообщении.

Обстоятельства происшествия в настоящий момент выясняются. Проводится проверка.