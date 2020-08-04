РИАМО - 4 авг. Начался прием заявок на участие в акселераторе сферы услуг, который организует ГБУ «Малый бизнес Москвы», сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Участие в акселераторе сферы услуг поможет вырастить свой бизнес и усовершенствовать предпринимательские компетенции, получить новые полезные контакты и представить результаты работы потенциальным инвесторам.

«Основная программа продлится 10 недель. Участники проверят гипотезы по усовершенствованию бизнеса на еженедельных сессиях и встречах с отраслевыми экспертами в области управления персоналом, финансов, маркетинга, продаж и экономики проектов», — сказал глава департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

Программа рассчитана на предпринимателей в сфере туризма, креативной индустрии и фэшн-бизнеса. Окончание программы запланировано на вторую половину октября.

Также до 10 августа идет прием заявок на участие в акселераторе ресторанного бизнеса. Подробная информация опубликована на сайте.