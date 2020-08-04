РИАМО - 4 авг. Еще 1456 пациентов вылечились в столице после курса лечения от коронавирусной инфекции, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Количество выздоровевших продолжает увеличиваться. <…> Всего число людей, вылечившихся от инфекции, выросло до 183 640», — сказала вице-мэр.

После лечения врачи проводят специальные исследования, чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания. При выписке все пациенты получают соответствующие рекомендации.

Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы. Также они могут стать социальными волонтерами и помогать тем, кто лечится от инфекции на дому.

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Текстовая трансляция

4 АВГУСТА

- 1456 человек вылечились от коронавируса в Москве за сутки. Всего число людей, вылечившихся от инфекции в столице, выросло до 183 640.

- В Москве сделали уже более 6,5 миллионов тестов на коронавирус. На данный момент в столице можно свободно записаться на ИФА-тестирование и ПЦР-тестирование.

- За минувшие сутки в Москве умерло 12 пациентов с коронавирусом. Всего с начала пандемии в столице скончались 4 510 человек.