РИАМО - 4 авг. Согласно данным Счетной палаты РФ, меньше половины региональных дорог соответствуют нормативам — 44,2%, также нормам соответствуют 84% федеральных дорог, сообщает Газета.ru.

За последние два года в стране на 7% выросло число дорог, соответствующих требованиям. При этом специалисты отмечают, что в России есть проблемы с координацией расходов на содержание дорог.

«Так, на содержание одного километра дороги федерального значения в 2019 году в среднем приходилось 2,2 миллиона рублей, в то время как на содержание региональных дорог уходит почти в 8 раз меньше — 288 тысяч рублей на километр», - говорится в сообщении.

В прошлом году на региональные трассы было направлено только 29,6% от норматива.

«Указанная ситуация негативно сказывается на транспортно-эксплуатационном состоянии региональной дорожной сети», — заявил аудитор Счетной палаты Валерий Богомолов.

Сегодня не закреплены критерии отнесения дорог к определенному уровню содержания. Кроме того, нет механизма, по которому Росавтодор распределяет бюджетные средства на содержание автодорог по своим учреждениям. В результате, в разных регионах средства, полученные на дороги, отличаются от норматива.