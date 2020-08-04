РИАМО - 4 авг. Согласно данным Счетной палаты РФ, меньше половины региональных дорог соответствуют нормативам — 44,2%, также нормам соответствуют 84% федеральных дорог, сообщает Газета.ru.
За последние два года в стране на 7% выросло число дорог, соответствующих требованиям. При этом специалисты отмечают, что в России есть проблемы с координацией расходов на содержание дорог.
В прошлом году на региональные трассы было направлено только 29,6% от норматива.
«Указанная ситуация негативно сказывается на транспортно-эксплуатационном состоянии региональной дорожной сети», — заявил аудитор Счетной палаты Валерий Богомолов.
Сегодня не закреплены критерии отнесения дорог к определенному уровню содержания. Кроме того, нет механизма, по которому Росавтодор распределяет бюджетные средства на содержание автодорог по своим учреждениям. В результате, в разных регионах средства, полученные на дороги, отличаются от норматива.
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