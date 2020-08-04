РИАМО - 4 авг. Объем сделок на портале поставщиков Москвы составил 3,6 миллиарда рублей, увеличившись на 80% по сравнению с июлем 2019 года, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Это произошло после того, как в апреле была увеличена максимально возможная стоимость контракта с единственным поставщиком — с 300 до 600 тысяч рублей. За счет укрупнения объемов закупок вырос интерес бизнеса к порталу, а также повысился уровень конкуренции на котировочных сессиях. Теперь в среднем в них участвуют по семь предпринимателей», - сказал заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Больше всего контрактов в прошлом месяце было заключено с помощью Московского портала поставщиков заказчиками из Пермского и Краснодарского краев, Новгородской и Кемеровской областей и Ямало-Ненецкого автономного округа.

По словам руководителя департамента по конкурентной политике Ивана Щербакова, на портале прибавилось и число пользователей. Только за июль этого года на нем зарегистрировались почти 5 тысяч пользователей. Сейчас с ресурсом работают свыше 182 тысяч поставщиков, из них 80% — представители малого и среднего бизнеса.