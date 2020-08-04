РИАМО - 4 авг. Больше 2,2 тысячи рабочих и 1,35 тысячи единиц техники задействованы в замене дорожного покрытия на участке Тверской улицы, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Накануне он проконтролировал ход проведения ремонтных работ.

«В настоящее время проводятся масштабные работы по замене асфальтобетонного покрытия на участке Тверской улицы от Моховой улицы до Настасьинского переулка, в них в общей сложности принимают участие более 2,2 тысячи специалистов ГБУ «Автомобильные дороги» и свыше 1350 единиц различной техники», - подчеркнул Бирюков.

Он отметил, что замена асфальта проводится по новой технологии бесшовной укладки «единым ковром», которая позволяет сократить время проведения работ, но требует полного закрытия движения на ремонтируемом участке.

Четыре года назад в столице впервые опробовали эту технологию при укладке асфальта на Тверской улице. Метод доказал свою работоспособность, покрытие прослужило пять сезонов при нормативном сроке в три сезона.

«Но наступил период, когда начали выявлять колейность на пределах допустимых норм, поэтому было принято решение закрыть улицу на двое суток и провести мероприятия по замене асфальтобетонного покрытия», - отметил Бирюков.

Работы проводят в несколько этапов. Вначале было проведено фрезерование асфальтобетонного покрытия. Потом рабочие начали ремонтировать бордюры. Нужно было заменить только 17 метров.

После этого были установлены смотровые колодцы и дождеприемные решетки. Следующий шаг - нанесение битумной эмульсии на нижний слой полотна для лучшего сопряжения двух слоев покрытия и непосредственно укладка асфальта. Завершающим этапом станет нанесение дорожной разметки.

Планируется, что работы закончатся до конца вторника.