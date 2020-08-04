РИАМО - 4 авг. В Москве сделали уже более 6,5 миллионов тестов на коронавирус, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«С самого начала эпидемии мы стремились к тому, чтобы обеспечить тестами на коронавирусную инфекцию как можно больше горожан. И даже сейчас, когда инфекция отступает, мы не сбавляем обороты. К настоящему моменту в Москве уже сделано свыше пяти миллионов ПЦР-тестов и почти полтора миллиона ИФА-анализов», - сказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

На данный момент в столице можно свободно записаться на ИФА-тестирование и ПЦР-тестирование. В сутки в городе делается около 80 тысяч ПЦР-тестов и ИФА/ИХЛА-тестов.

С 27 мая у москвичей появилась возможность записаться и пройти исследование на коронавирус.

Прийти в один из 30 пунктов забора крови можно по предварительной записи. Чтобы записаться нужно иметь московский полис ОМС. Кабинеты работают ежедневно с 08:00 до 20:00.

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4 АВГУСТА

- 1456 человек вылечились от коронавируса в Москве за сутки. Всего число людей, вылечившихся от инфекции в столице, выросло до 183 640.

- В Москве сделали уже более 6,5 миллионов тестов на коронавирус. На данный момент в столице можно свободно записаться на ИФА-тестирование и ПЦР-тестирование.

- За минувшие сутки в Москве умерло 12 пациентов с коронавирусом. Всего с начала пандемии в столице скончались 4 510 человек.