РИАМО - 4 авг. При отслоении обшивки потолка в квартире жилого дома в Лобне, располагающегося по адресу: улица Победы, дом 1В, пострадал один человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Причиной инцидента стала ветхость обшивки.

«После уточнения обстановки установлено, что в комнате квартиры №9, расположенной на первом этаже во втором подъезде, произошло отслоение обшивки потолка (из-за ветхости) на площади 8 квадратных метров», - говорится в сообщении.

В результате происшествия пострадала женщина, проживающая в данной квартире. Восстановление потолка запланировано на вторник.