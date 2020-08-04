РИАМО - 4 авг. Партнерами Московского инновационного кластера (МИК) стали 5,5 тысячи российских компаний и индивидуальных предпринимателей из 73 регионов страны, говорится в сообщении пресс-службы департамента предпринимательства и инновационного развития города.

«Большинство из них — сразу четыре тысячи — представляют Московскую область и Санкт-Петербург», — сказала заммэра Москвы - руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Также присоединились к МИК бизнесмены из Тульской и Тверской, Калужской и Владимирской, а также из Нижегородской областей.

Партнеры кластера могут пользоваться рядом сервисов цифровой платформы i.moscow, что позволит им упростить реализацию своих проектов, объяснил глава департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Статус партнера дает предпринимателям возможность присоединиться к столичным межотраслевым кластерам или найти партнеров для реализации инновационных проектов. Также на цифровой платформе можно индивидуально подобрать меры федеральной поддержки.

Узнать список сервисов на платформе i.moscow могут и физические лица, для этого нужно войти с помощью логина и пароля на портале mos.ru. После пользователь может зарегистрироваться и пользоваться платформой, как участник и партнер кластера, уточнил руководитель столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

Участниками Московского инновационного кластера уже стали 11 тысяч московский компаний, им предоставляется 200 мер поддержки и набор полезных инструментов. Получить статус участника могут фирмы, которые имеют усиленную квалифицированную электронную подпись.