РИАМО - 4 авг. Во вторник утром все станции Сокольнической линии метро открылись для пассажиров, сообщается в Telegram-канале столичной подземки.

С 1 августа участок от «Коммунарки» до «Саларьево» был закрыт для движения.

«Напоминаем, что до 20 августа юго-западный участок линии работает по особому графику», - говорится в сообщении.

Станции метро «Филатов Луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка» временно перешли на особый режим работы. В некоторые дни они полностью закрыты, а в другие работают до 23:00.

До «Коммунарки» можно будет добраться на бесплатных автобусах, которые будут ездить по закрытому участку с остановками около станций метро. Кроме того, доехать можно и с помощью регулярных маршрутов наземного транспорта.