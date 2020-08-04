РИАМО - 4 авг. За последние сутки в столице скончались еще 12 человек с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус, сообщает оперативный штаб по ситуации с Covid-2019.

Всего с начала пандемии в Москве скончались 4 510 человек.

«Оперативный штаб напоминает: если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и не занимайтесь самолечением», - говорится в сообщении.

В этом случае стоит остаться дома и вызвать врача на дом.

В столице снимают все ограничения, введенные ранее из-за распространения коронавируса. Однако в общественных местах нужно по-прежнему находиться в маске и перчатках.

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4 АВГУСТА

- За минувшие сутки в Москве умерло 12 пациентов с коронавирусом. Всего с начала пандемии в столице скончались 4 510 человек.