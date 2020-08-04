РИАМО - 4 авг. В Москве и Подмосковье во вторник прогнозируется до 26 градусов тепла, без осадков, сообщается на сайте «Метеоновости».

Антициклон обеспечит жителей столичного региона комфортом и солнцем. При переменной облачности осадков не предвидится.

«Максимальная температура воздуха в Москве составит 24-26 градусов, в Подмосковье 21-26 градусов. Наиболее жаркий период, с температурой выше 25 градусов придётся на послеобеденные часы, с 13 до 18, будьте аккуратнее, находясь на открытом солнце!», - говорится в сообщении.

Скорость юго-западного ветра составит 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет выше многолетних значений на 5 единиц, влажность воздуха уменьшится.

Для метеочувствительных людей, особенно с симптомами кислородной недостаточности, эндокринными нарушениями, с ослабленными адаптационными и терморегуляторными механизмами это комфортные погодные условия.

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