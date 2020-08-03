РИАМО - 3 авг. Столичная прокуратура начала проверку информации об утечке базы данных автомобилистов Москвы и Подмосковья в интернет, сообщается на сайте прокуратуры Москвы.

«В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства о персональных данных. При наличии оснований будут приняты меры по устранению нарушений и привлечению виновных лиц к ответственности», — говорится в сообщении.

Ранее СМИ сообщили о том, что на одном из тематических интернет-форумов на продажу выставили данные около 1 миллиона автолюбителей столицы и области.

Базу оценили в 1,5 тысячи долларов США. В ней содержались данные не только о самих водителях, но и VIN-номера машин и данные ПТС. Эксперты считают, что эта информация может заинтересовать угонщиков автомобилей.